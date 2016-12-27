Женский интернет-журнал Черная Пантера

ЖЕНСКОЕ Я

Современная женщина - семья или карьера? Современная женщина - семья или карьера?
Вопрос, который лично меня давным-давно волнует, что для женщины должно быть главенствующим: счастливая семейная жизнь или быстрый рост по карьерной лестнице? Причем вопрос этот, судя по всему, волнует не одну меня

Эволюция женщины Эволюция женщины
Россия меняется. Сначала мы стали жить в другой стране, потом - что не день, так перемены. Перемены коснулись и нашего образа жизни. Тогда, в 90-х гг, остро стоял вопрос о смене типа мышления: до советских времен у нас была Церковь, в советские времена надо было читать Ленина, а в наступившей эпохе ...

Дайте себе то, что вы хотите Дайте себе то, что вы хотите
Современная индустрия красоты, моды, да и вообще современная культура, средства массовой информации - в общем, все, что наш окружает - не только «говорит» нам о том, что такое красота, но и зарабатывает деньги на нашем неадекватном отношении к себе. Мы разучились думат

Женские качества, или за что мужчины любят женщин Женские качества, или за что мужчины любят женщин
За что мужчины любят женщин? Интересный вопрос, наверняка у нас очень много положительных качеств, от которых мужчинам просто выносит крышу (вместе с мозгом) и они, влюбленные, штабелями падают к нашим ногам. Не менее интересно, за какие наши качества мужчины могут нас не любить

ЖЕНСКИЕ НОВОСТИ

Голодный человек работает лучше сытого 27.12.2016 Голодный человек работает лучше сытого
Работоспособность у людей, которые хотят есть, гораздо выше, чем у их сытых коллег.

Специалисты раскрыли основные причины развития детского ожирения 09.12.2016 Специалисты раскрыли основные причины развития детского ожирения
Ожирение у детей развивается в силу двух основных причин - это недостаточный сон и пропущенный завтрак

Английский завтрак назван лучшим средством от похмелья 22.11.2016 Английский завтрак назван лучшим средством от похмелья
Британские ученые считают, что лучше всего пережить похмелье помогает обычный английский завтрак, состоящий из яичницы с беконом

Геморроем болеют далеко не все люди 08.11.2016 Геморроем болеют далеко не все люди
Американские медики считают, что геморрой в основном развивается у тех людей, которые имеют наследственную предрасположенность к его развитию

Геморрой требует операционного лечения с появления первых симптомов 01.11.2016 Геморрой требует операционного лечения с появления первых симптомов
Специалисты пришли к выводу, что лучше всего геморрой лечится с помощью операционного вмешательства

Ожирение у детей развивается по вине их родителей 23.10.2016 Ожирение у детей развивается по вине их родителей
Главными виновниками развития ожирения у детей являются только их родители.

ДИЕТЫ

Диета по знаку зодиака Диета по знаку зодиака
Известный астролог Джиллиан Ноулз уверен, что успешное похудение возможно только с учетом знака зодиака. Если же всем придерживаться стандартных диет и не делать поправок на ваш зодиакальный знак, то эффективного похудения не будет. Вот что об этом говорит

Военная диета помогает похудеть на 3 кг за три дня Военная диета помогает похудеть на 3 кг за три дня
Военная диета - это специальный рацион, который ориентирован на быстрое похудение. Калорийный запас рациона питания - не более 1400 калорий в сутки. Продукты питания и блюда рассчитаны таким образом, чтобы добиться максимального жиросжигания.

Жесткая трехдневная диета помогает похудеть на 3 кг за 3 дня Жесткая трехдневная диета помогает похудеть на 3 кг за 3 дня
Трехдневная диета ориентирована на резкое похудение. В среднем за каждый день диеты вы будете худеть на 1 кг. Диета действительно жесткая, но в принципе не представляет никакой угрозы для здоровья


ОТНОШЕНИЯ

В каких случаях необходимо обращаться к семейному психологу? В каких случаях необходимо обращаться к семейному психологу?
Я знаю, что далеко не все семейные пары готовы обращаться к семейному психологу для решения каких-либо внутрисемейных проблем и разногласий. Люди привыкли решать такие вопросы самостоятельно и как говориться, "не выносить сор из избы". Но уверяю вас, в жизни бывают

Секс в супружеских отношениях, как сделать семейную жизнь ярче Секс в супружеских отношениях, как сделать семейную жизнь ярче
Немаловажное значение для супругов имеет не только гигиена, но и эстетика половой близости. При анализе 12 164 анонимных анкет с целью выявления важнейших трудностей у молодых людей, вступающих в брак, оказалось, что у большинства опрошенных

Что делать, если ваш муж изменяет? Что делать, если ваш муж изменяет?
"Он изменил, а не сойти ли мне с ума?"… Но если смотреть на жизнь реально, тогда сразу становится понятно, что мужские измены - это обыденное явление. И не надо заламывать по этому поводу руки, к этому нужно быть готовой с первого дня ваших отношений. Снимите розовые очки… Начиная с этой статьи в Черной Пантере

ЗВЕЗДНЫЕ РАЦИОНЫ


Диета Кейт Хадсон

Диета Дженнифер Энистон

Диета Пэрис Хилтон

Диета Кэтрин Хейгл

Диета Ларисы Долиной

Японская диета

Диета на 5 кг за 3 дня

Жидкая диета за 2 недели

Диета Кристен Стюарт

Диета Рене Зеллвегер

Греческая диета

Быстрая диета

Диета на 21 день
Диета на 15 кг за 20 днейДиета МалышевойПростая диетаДиета на месяцАрбузная диета

ПРИВОРОТЫ

Белый приворот любимого мужчины на грудное молоко
Абсолютно безопасный приворот, после которого ни у вас, ни у вашего любимого мужчины не будет никаких плохих последствий. Действие приворота основано на естественной материнской магии, которой обладает каждая кормящая

Приворот на любовь
Этот ритуал, по магическим меркам, достаточно молодой - ему около двухсот лет. С его помощью можно приворожить любого мужчину (женатого, разведенного, своего мужа, мужчину другой веры). Очень активно пользуются этим ритуалом жительницы белгородщины


ЗАГОВОРЫ

Заговоры от ожогов
Любые не тяжелые ожоги, которые не требуют помощи врачей, но при этом причиняют боль и неудобство человеку, можно легко заговорить и избавить пострадавшего от болей. Все заговоры, о которых я расскажу в этой статье, абсолютно безопасны и их можно использовать

Сильные заговоры и молитвы от порчи
Некоторым из нас знакомо такое состояние, когда жизнь просто-напросто начинает рушится, проблемы валятся отовсюду. Начинаются трудности на работе, здоровье начинает сбоить, финансовые проблемы, рушатся личные отношения... У порчи может быть много проявлений

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РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Типы интеллекта у детей: зачем их знать и как развивать ребенка с помощью игр Типы интеллекта у детей: зачем их знать и как развивать ребенка с помощью игр
Каждый ребенок индивидуален – этот постулат в доказательстве не нуждается. Но все же можно выделить несколько групп детей, которые похожи между собой типом мышления. Для таких групп нужно организовывать определенные виды активности


НА КУХНЕ

Нужна ли в доме посудомоечная машина? Нужна ли в доме посудомоечная машина?
Еще не так давно наличие у хозяйки посудомоечной машины (ПМ) вызывало зависть и говорило о состоятельности семьи. Сейчас, посудомоечная машина – электробытовая техника, необходимая для кухни, как холодильник, чайник, микроволновая печь. Мнения хозяек о необходимости автоматической посудомойки в доме...

О САЙТЕ

Женский журнал Черная Пантера - сайт для активных и уверенных в себе женщин! Новости о здоровье, моде, жизни звезд, косметике, косметологии. Магическая шкатулка с сотнями заговоров, приворотов и ритуалов. Советы молодым мамам по воспитанию здоровых детей. Статьи о карьере, психологии, отношениях мужчины и женщины, советы дизайнера. Женская социальная сеть. А также - фитнес, здоровое питание, самые эффективные диеты и другая полезная информация. Более подробно все рубрики женского журнала представлены в разделе "Карта сайта".

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