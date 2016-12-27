Женский интернет-журнал Черная Пантера

Современная женщина - семья или карьера?

Вопрос, который лично меня давным-давно волнует, что для женщины должно быть главенствующим: счастливая семейная жизнь или быстрый рост по карьерной лестнице? Причем вопрос этот, судя по всему, волнует не одну меня

Эволюция женщины

Россия меняется. Сначала мы стали жить в другой стране, потом - что не день, так перемены. Перемены коснулись и нашего образа жизни. Тогда, в 90-х гг, остро стоял вопрос о смене типа мышления: до советских времен у нас была Церковь, в советские времена надо было читать Ленина, а в наступившей эпохе ...

Дайте себе то, что вы хотите

Современная индустрия красоты, моды, да и вообще современная культура, средства массовой информации - в общем, все, что наш окружает - не только «говорит» нам о том, что такое красота, но и зарабатывает деньги на нашем неадекватном отношении к себе. Мы разучились думат

Женские качества, или за что мужчины любят женщин

За что мужчины любят женщин? Интересный вопрос, наверняка у нас очень много положительных качеств, от которых мужчинам просто выносит крышу (вместе с мозгом) и они, влюбленные, штабелями падают к нашим ногам. Не менее интересно, за какие наши качества мужчины могут нас не любить

